Превышение ПДК диоксида азота: замеры загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле 29 ноября

Редакция TagilCity.ru провела замеры на пешеходном мосту через ж/д пути примерно в полутора километрах от коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК. Температура воздуха при этом составляла -13 градусов, дул юго-восточный ветер со скоростью один метр в секунду.
В ходе замеров прибор зафиксировал наличие в воздухе диоксида азота в размере 0,6 мг/м3. Этот показатель превысил предельно допустимую концентрацию на 0,2 мг/м3.
Напомним, 29 ноября газоанализатор во время замера показал превышение диоксида азота в три раза.