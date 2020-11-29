Превышение ПДК диоксида азота: замеры загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле 29 ноября

Редакция TagilCity.ru провела замеры на пешеходном мосту через ж/д пути примерно в полутора километрах от коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК. Температура воздуха при этом составляла -13 градусов, дул юго-восточный ветер со скоростью один метр в секунду.