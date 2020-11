Превышение ПДК диоксида азота: замеры загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле 29 ноября

Сегодня, 29 ноября, газоанализатор «Геолан-1П» показал в районе нижнетагильского железнодорожного вокзала небольшое превышение содержания в воздухе диоксида азота. Показатели остальных четырех веществ, формальдегида, диоксида серы, синильной кислоты и сероводорода, остались в норме.

Редакция TagilCity.ru провела замеры на пешеходном мосту через ж/д пути примерно в полутора километрах от коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК. Температура воздуха при этом составляла -13 градусов, дул юго-восточный ветер со скоростью один метр в секунду. В ходе замеров прибор зафиксировал наличие в воздухе диоксида азота в размере 0,6 мг/м3. Этот показатель превысил предельно допустимую концентрацию на 0,2 мг/м3. Video: TagilCity.ru Напомним, 29 ноября газоанализатор во время замера показал превышение диоксида азота в три раза. Превышение ПДК диоксида азота в три раза: замеры воздуха от TagilCity.ru 28 ноября

