Превышение ПДК и исключение из нацпроекта: экологические итоги недели в Нижнем Тагиле

Превышение ПДК и исключение из нацпроекта: экологические итоги недели в Нижнем Тагиле

Сегодня, 00:16Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
Всю неделю, с 23 по 29 ноября, редакция TagilCity.ru делала замеры воздуха на наличие пяти вредных веществ — диоксида азота, формальдегида, диоксида серы, синильной кислоты и сероводорода. По итогам, в пять из семи дней газоанализатор фиксировал превышение ПДК трех веществ-загрязнителей.

Всю неделю в период с 12.00 до 15.00 журналисты TagilCity.ru проводили замеры воздуха на наличие пяти загрязняющих веществ в районе железнодорожного вокзала и один день — на Вагонке. В итоге прибор зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота, диоксида серы и формальдегида в пять из семи дней.

  • 23 ноября. Диоксид азота - 1,1 мг/м3, ПДК - 0,2 мг/м3, превышение в пять раз. Формальдегид - 0,11 мг/м3, ПДК - 0,05 мг/м3, превышение в два раза.
  • 24 ноября. Диоксид азота - 1,4 мг/м3, ПДК - 0,2 мг/м3, превышение в семь раз. Диоксид серы - 0,2 мг/м3 (превышений нет, ПДК - 0,5 мг/м3).
  • 25 ноября. Превышений нет.
  • 26 ноября. Превышений нет.
  • 27 ноября. Диоксид серы - 1,7 мг/м3, ПДК - 0,5 мг/м3, превышение в три с половиной раза.
  • 28 ноября. Диоксид азота - 1,2 мг/м3, ПДК - 0,2 мг/м3, превышение в шесть раз. Диоксид серы - 0,2 мг/м3 ( превышений нет, ПДК - 0,5 мг/м3).
  • 29 ноября. Диоксид азота - 0,6 мг/м3, ПДК - 0,2 мг/м3, превышение в три раза.

ФГБУ «Уральское УГМС» подтвердило превышение предельно-допустимой концентрации формальдегида 23 ноября в Нижнем Тагиле. По данным Уралгидромета, загрязнение воздуха было зафиксировано на посту № 1 на пересечении улиц Окунева и Энтузиастов. Предельно допустимая концентрация формальдегида превысила норму в 1,7 раза.

Кроме того, 26 ноября редакция TagilCity.ru побывала на Тагилстрое и замерила прибором воздух в нескольких местах — возле детской поликлиники, пункта осмотра автомобилей от РЭО ГИБДД, дворца культуры железнодорожников им. Гагарина, а также во дворе дома на улице Металлургов. Несмотря, на стойкий неприятный запах, прибор наличия веществ-загрязнителей не показал. Экологи объяснили это тем, что, вероятно, этот химический запах исходит от каких-то других веществ, которые используемый газоанализатор не фиксирует.

Еще один «экологический сюрприз» на этой неделе Нижнему Тагилу решило устроить российское правительство. Видимо, там решили, что жителям города стало легче дышать и предложили исключить Нижний Тагил из списка городов в рамках нацпроекта «Чистый воздух» (входит в национальный проект «Экология»). При этом число городов, участвующих в программе, хотят увеличить в четыре раза, с 12 до 48, а шесть, включая Нижний Тагил, исключить. Похоже, что «Чистого воздуха» хватит не всем.

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