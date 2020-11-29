Превышение ПДК и исключение из нацпроекта: экологические итоги недели в Нижнем Тагиле

Еще один «экологический сюрприз» на этой неделе Нижнему Тагилу решило устроить российское правительство. Видимо, там решили, что жителям города стало легче дышать и предложили исключить Нижний Тагил из списка городов в рамках нацпроекта «Чистый воздух» (входит в национальный проект «Экология»). При этом число городов, участвующих в программе, хотят увеличить в четыре раза, с 12 до 48, а шесть, включая Нижний Тагил, исключить. Похоже, что «Чистого воздуха» хватит не всем.