Превышение ПДК и исключение из нацпроекта: экологические итоги недели в Нижнем Тагиле

Всю неделю в период с 12.00 до 15.00 журналисты TagilCity.ru проводили замеры воздуха на наличие пяти загрязняющих веществ в районе железнодорожного вокзала и один день — на Вагонке. В итоге прибор зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота, диоксида серы и формальдегида в пять из семи дней.
ФГБУ «Уральское УГМС» подтвердило превышение предельно-допустимой концентрации формальдегида 23 ноября в Нижнем Тагиле. По данным Уралгидромета, загрязнение воздуха было зафиксировано на посту № 1 на пересечении улиц Окунева и Энтузиастов. Предельно допустимая концентрация формальдегида превысила норму в 1,7 раза.
Кроме того, 26 ноября редакция TagilCity.ru побывала на Тагилстрое и замерила прибором воздух в нескольких местах — возле детской поликлиники, пункта осмотра автомобилей от РЭО ГИБДД, дворца культуры железнодорожников им. Гагарина, а также во дворе дома на улице Металлургов. Несмотря, на стойкий неприятный запах, прибор наличия веществ-загрязнителей не показал. Экологи объяснили это тем, что, вероятно, этот химический запах исходит от каких-то других веществ, которые используемый газоанализатор не фиксирует.
Еще один «экологический сюрприз» на этой неделе Нижнему Тагилу решило устроить российское правительство. Видимо, там решили, что жителям города стало легче дышать и предложили исключить Нижний Тагил из списка городов в рамках нацпроекта «Чистый воздух» (входит в национальный проект «Экология»). При этом число городов, участвующих в программе, хотят увеличить в четыре раза, с 12 до 48, а шесть, включая Нижний Тагил, исключить. Похоже, что «Чистого воздуха» хватит не всем.