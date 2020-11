Превышение ПДК и исключение из нацпроекта: экологические итоги недели в Нижнем Тагиле

Всю неделю, с 23 по 29 ноября, редакция TagilCity.ru делала замеры воздуха на наличие пяти вредных веществ — диоксида азота, формальдегида, диоксида серы, синильной кислоты и сероводорода. По итогам, в пять из семи дней газоанализатор фиксировал превышение ПДК трех веществ-загрязнителей.

