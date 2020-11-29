Свердловский минздрав не нашел нарушений в лечении пожаловавшейся Путину семьи

Свердловский минздрав не нашел нарушений в лечении пожаловавшейся Путину семьи

Сегодня, 18:10Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
Минздрав Свердловской области сообщил итоги проверки по жалобам чиновницы секретариата губернатора. В действиях медиков не нашли нарушений.

Проверка не выявила нарушений в действиях врачей и медицинских служб, передает E1 слова регионального оперштаба.

Отмечается, что к семье выезжали сотрудники «скорой» по каждому обращению. По разным жалобам медиков «гоняли» пять раз за трое суток. В одном случае бригаде не открыли двери. Кроме того, один раз больная самовольно покинула учреждение здравоохранения до начала врачебных процедур.

Меры, оказанные чиновнице и членам её семьи, были признаны достаточными для сохранения жизни и здоровья. В ведомстве отметили готовность провести повторную проверку в случае обращения.

Напомним, главный специалист секретариата губернатора Свердловской области обратилась к Путину и намеревалась судиться с региональным Минздравом. По её мнению её и семью подвергло опасности бездействие медицинских сотрудников. Муж получил сердечный приступ, сама женщина упала в обморок из-за отека шеи, а затем у нее и дочери нашли коронавирус.

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