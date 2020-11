Свердловский минздрав не нашел нарушений в лечении пожаловавшейся Путину семьи

Минздрав Свердловской области сообщил итоги проверки по жалобам чиновницы секретариата губернатора. В действиях медиков не нашли нарушений.

Проверка не выявила нарушений в действиях врачей и медицинских служб, передает E1 слова регионального оперштаба. Отмечается, что к семье выезжали сотрудники «скорой» по каждому обращению. По разным жалобам медиков «гоняли» пять раз за трое суток. В одном случае бригаде не открыли двери. Кроме того, один раз больная самовольно покинула учреждение здравоохранения до начала врачебных процедур. Меры, оказанные чиновнице и членам её семьи, были признаны достаточными для сохранения жизни и здоровья. В ведомстве отметили готовность провести повторную проверку в случае обращения. Напомним, главный специалист секретариата губернатора Свердловской области обратилась к Путину и намеревалась судиться с региональным Минздравом. По её мнению её и семью подвергло опасности бездействие медицинских сотрудников. Муж получил сердечный приступ, сама женщина упала в обморок из-за отека шеи, а затем у нее и дочери нашли коронавирус. Потеря сознания, сердечный приступ и COVID: уральская семья написала Путину

