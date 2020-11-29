Свердловский минздрав не нашел нарушений в лечении пожаловавшейся Путину семьи

Отмечается, что к семье выезжали сотрудники «скорой» по каждому обращению. По разным жалобам медиков «гоняли» пять раз за трое суток. В одном случае бригаде не открыли двери. Кроме того, один раз больная самовольно покинула учреждение здравоохранения до начала врачебных процедур.