В Нижнем Тагиле возобновили замеры ТКО

В Нижнем Тагиле возобновили замеры ТКО

Сегодня, 13:06Здоровье и экологияPhoto: Андрей Волегов
В Свердловской области будут возобновлены замеры твердых коммунальных отходов (ТКО).

Кроме Нижнего Тагила, они будут проведены в Екатеринбурге, Ревде, Зареченском, Первоуральске, Полевском и других городах региона, сообщил TagilCity.ru общественник Андрей Волегов.

В Нижнем Тагиле замеры ТКО проходили ежедневно с 11 октября во всех районах города. 8 ноября были подведены промежуточные итоги. За все время было зарегистрировано много случаев, когда перед замерами не осуществлялся вывоз мусора, что сделало недостоверными их результаты.

Напомним, полученные данные должны быть переданы в РЭК, их используют для расчета тарифов на вывоз мусора.

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