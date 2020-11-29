В Нижнем Тагиле возобновили замеры ТКО

В Нижнем Тагиле замеры ТКО проходили ежедневно с 11 октября во всех районах города. 8 ноября были подведены промежуточные итоги. За все время было зарегистрировано много случаев, когда перед замерами не осуществлялся вывоз мусора, что сделало недостоверными их результаты.