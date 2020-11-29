В Нижнем Тагиле возобновили замеры ТКО

Кроме Нижнего Тагила, они будут проведены в Екатеринбурге, Ревде, Зареченском, Первоуральске, Полевском и других городах региона, сообщил TagilCity.ru общественник Андрей Волегов.
В Нижнем Тагиле замеры ТКО проходили ежедневно с 11 октября во всех районах города. 8 ноября были подведены промежуточные итоги. За все время было зарегистрировано много случаев, когда перед замерами не осуществлялся вывоз мусора, что сделало недостоверными их результаты.
Напомним, полученные данные должны быть переданы в РЭК, их используют для расчета тарифов на вывоз мусора.