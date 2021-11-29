103-летнюю пациентку спасли от COVID-19 в Екатеринбурге

103-летнюю пациентку спасли от COVID-19 в Екатеринбурге
103-летнюю пациентку спасли от COVID-19 в Екатеринбурге
Сегодня, 18:04Здоровье и экологияФото: Официальный сайт Министерства здравоохранения Свердловской области
Врачи городской больницы № 40 в Екатеринбурге вылечили от коронавируса 103-летнюю пенсионерку Евдокию Исакову.

Екатеринбурженка была госпитализирована в тяжелом состоянии 12 ноября. Два дня она провела в отделении анестезиологии-реанимации, где врачи круглые сутки следили за ее состоянием. В результате лечения у Евдокии Исаковой стабилизировалась температура, нормализовались лабораторные показатели, и на минувшей неделе она была выписана домой.

— Мы благодарны медикам за спасение нашей бабушки, она — необыкновенный человек. Думаю, что ее сильный характер, а также мастерство врачей и медсестер отделения помогли ей выздороветь и победить ковид. сказал внук Евдокии Исаковой Александр Печерин.

Всего за время пандемии врачи городской клинической больнице № 40 в областной столице вылечили от COVID-19 18,5 тысяч человек, сообщают в пресс-службе областного Минздрава.

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