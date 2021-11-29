103-летнюю пациентку спасли от COVID-19 в Екатеринбурге

Екатеринбурженка была госпитализирована в тяжелом состоянии 12 ноября. Два дня она провела в отделении анестезиологии-реанимации, где врачи круглые сутки следили за ее состоянием. В результате лечения у Евдокии Исаковой стабилизировалась температура, нормализовались лабораторные показатели, и на минувшей неделе она была выписана домой.