Роскошь из дыма. Как здоровье тагильчан стало залогом богатства владельцев ЕВРАЗа

Можно резонно отметить, что ЕВРАЗ вкладывает деньги в социальные проекты. Например, ежегодно в Нижнем Тагиле холдинг организовывает забег «Дай пять!». Желающие участвовать в нем вносят благотворительный взнос, а потом пробегают дистанцию в центре города, дыша все тем же «свежим» тагильским воздухом. А в этом году мероприятие прошло даже в очном формате, не смотря на пандемию коронавируса и почти ежедневные данные о превышениях содержания вредных веществ в воздухе. В 2021 году тагильчане собрали около 150 тысяч рублей, а предприятие должно было добавить на благотворительность такую же сумму (это чуть более 2 тысяч долларов). Еще ЕВРАЗ раздает гранты общественникам в рамках собственного проекта «Город друзей — город идей». Например, победителям 2020 года в Нижнем Тагиле и Качканаре холдинг выделил 6,5 млн рублей (это около 90 тысяч долларов). Существенны ли расходы предприятия-загрязнителя на улучшение условий жизни тагильчан по сравнению с личными расходами олигархов, владеющих ЕВРАЗом?