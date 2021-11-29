Роскошь из дыма. Как здоровье тагильчан стало залогом богатства владельцев ЕВРАЗа

Но тагильчане продолжают жаловаться на химические запахи и ухудшения самочувствия во время выбросов, канцерогенный риск для горожан не снижается, а государственный мониторинг показывает только ухудшение качества воздуха. Здоровье тагильчан становится залогом огромной прибыли промышленников, почти как во времена эпохи колонизации, когда европейцы старались переносить все «грязное» производство подальше к туземцам. Ведь олигархам легко ставить жизнь людей в целом городе под угрозу, попивая виски на собственной яхте где-нибудь в теплых странах.
В течение года редакция TagilCity.ru проводила (и будет проводить дальше) независимые замеры воздуха на наличие веществ-загрязнителей с помощью портативного газоанализатора «Геолан-1П». В конце октября мы подвели итоги замеров за полгода, добавив туда данные постов УГМС. По итогу превышения ПДК загрязнений были в течение 72 дней из 183. Из них 28% были превышения нормы формальдегида — 51 день, его максимальная концентрация достигала 3 ПДК. Далее шли диоксид азота, диоксид серы, синильная кислота и фенол.
При этом наибольшее количество превышений было зафиксировано на стационарном посте УГМС, который находится в районе Сухоложского поселка — 28 дней. Почти столько же — 24 дня — воздухом с превышением ПДК выбросов дышали жители Вагонки. Именно эти районы ближе всего находятся к коксохимическому производству ЕВРАЗ НТМК.
Не улучшается в Нижнем Тагиле и качество воздуха, несмотря на федеральную программу «Чистый воздух». По данным Росгидромета, уровень загрязнения в 2018 году оценивался как «низкий», в 2019 года — увеличился до «повышенного» и в 2020 году возрос до «высокого». В 2021 году никаких изменений в лучшую сторону не произошло — в январе 2021 года уровень загрязнения в городе был «повышенным». В течение февраля-июня он вновь возрос до «высокого». Это следует из открытых данных УГМС.
«Почетное» первое место среди нарушителей природоохранного законодательства в городе занимает Нижнетагильский металлургический комбинат, входящий в холдинг ЕВРАЗ. Только за 2020 год Росприроднадзор в ходе четырех проверок нашел 13 нарушений, в том числе были обнаружены факты предоставления предприятием неполной и неверной информации об источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Ведомство выписало ЕВРАЗ НТМК административные штрафы на сумму 1,1 млн рублей.
Не выполнило предприятие предписание Роспотребнадзора в области охраны атмосферного воздуха и в этом году. Ведомство намерено снова возложить штраф. Однако его максимальная сумма, согласно КоАП РФ, 1 млн рублей, что несоизмеримо с годовой прибылью предприятия (65 млрд рублей за 2020 год). Получается, олигархам проще откупиться «копеечными» штрафами за отравление окружающей среды, чем исправлять все нарушения. При этом у Росприроднадзора и других надзорных органов нет рычагов давления, чтобы заставить это сделать. И не будет до тех пор, пока не ужесточится законодательство и не появятся прецеденты строгого наказания нарушителей.
Главный нарушитель еще и главный загрязнитель. Выбросы ЕВРАЗ НТМК составляют 56% от общего количества выбросов в воздух Нижнего Тагила. За год предприятие снабжает атмосферу 61 тысячей тонн вредных веществ. Из них 43,5 тысячи тонн — это оксид углерода или угарный газ, «съедающий» кислород. А среди остальных выбрасываемых веществ есть особо опасные.
Большинство из этих веществ являются канцерогенами, пагубно влияющими на дыхательную, нервную и сердечную системы человека, вызывающими онкозаболевания и «убивающими» иммунитет. Например, количество заболеваний раком, по данным Роспотребнадзора, в Нижнем Тагиле растет год от года. В 2018 году этот показатель не превышал 400 случаев на тысячу человек, в 2019 году он был уже 466.
Также в 2020 году ведомством была проведена оценка риска для здоровья жителей Нижнего Тагила при ингаляционном воздействии приоритетных загрязнителей воздуха. Риски, рассчитанные на основе сводных данных и мониторинге, характеризуются следующим:
В Роспотребнадзоре отмечают, что уровни риска превышают норму во всех районах города. Главной причиной этому является проживание населения на территории санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных предприятий.
Кстати, санитарная зона у ЕВРАЗ НТМК (а предприятие является первого класса опасности) до сих пор не установлена. Последняя обещанная дата была 30 декабря 2020 года, но пока никаких изменений нет.
В 2020 году региональное Управление Роспотребнадзора провело проверку в отношении ЕВРАЗ НТМК, в результате которого предприятию было предписано соблюсти режим нормативной 1000 метровой санитарно-защитной зоны в срок до 30 апреля 2021 года. После чего ЕВРАЗ НТМК обратился в арбитражный суд с требованием признать недействительным данное решение. Иск представителей завода был удовлетворен.
Пытается ли ЕВРАЗ НТМК хоть как-то улучшить экологию и качество воздуха в частности в Нижнем Тагиле? Да. Но пока получается не очень убедительно.
В конце октября Нижний Тагил посетила делегация проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух», перед ней ЕВРАЗ НТМК отчитался, что с начала реализации программы (2017 год) снизил количество выбросов в воздух на 7,4 тысячи тонн или 13,7%. Напомним, выбрасывает предприятие в среднем 60-70 тысяч тонн в год. В 2020 году это снижение составило всего 700 тонн (1,1%), по данным государственного доклада Министерства экологии и природопользования Свердловской области.
На модернизацию цехов и оборудования предприятие планирует потратить 10 млрд рублей. Часть уже сделана в рамках проекта «Чистый воздух». Например, ЕВРАЗ НТМК провел модернизацию установки сухого тушения кокса, миксерного отделения конвертерного цеха, доменной печи № 7 с мощной системой аспирации, а также цеха улавливания коксохимического производства.
В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию новую биохимическую установку коксохимического производства, а в 2024 внедрить новую технологию производства пека с закрытием устаревших пекококсовых батарей.
Можно резонно отметить, что ЕВРАЗ вкладывает деньги в социальные проекты. Например, ежегодно в Нижнем Тагиле холдинг организовывает забег «Дай пять!». Желающие участвовать в нем вносят благотворительный взнос, а потом пробегают дистанцию в центре города, дыша все тем же «свежим» тагильским воздухом. А в этом году мероприятие прошло даже в очном формате, не смотря на пандемию коронавируса и почти ежедневные данные о превышениях содержания вредных веществ в воздухе. В 2021 году тагильчане собрали около 150 тысяч рублей, а предприятие должно было добавить на благотворительность такую же сумму (это чуть более 2 тысяч долларов). Еще ЕВРАЗ раздает гранты общественникам в рамках собственного проекта «Город друзей — город идей». Например, победителям 2020 года в Нижнем Тагиле и Качканаре холдинг выделил 6,5 млн рублей (это около 90 тысяч долларов). Существенны ли расходы предприятия-загрязнителя на улучшение условий жизни тагильчан по сравнению с личными расходами олигархов, владеющих ЕВРАЗом?
Все эти траты на экологию и «социалку» не сравнятся с тратами владельцев ЕВРАЗа на свои развлечения. Самый крупный акционер холдинга (28,8%) и один из богатейших людей в мире Роман Абрамович известен своей любовью к яхтам. Он является владельцем гигантской яхты, почти корабля, Eclipse стоимостью 800 млн долларов (это почти в 9 тысяч больше трат ЕВРАЗа на гранты в Тагиле в 2020 году). Длина яхты Абрамовича составляет 162,5 метра. Ее размеры превышают футбольное поле, общее количество палуб — девять. Также в «комплектации» судна есть четыре прогулочных катера, 20 водных скутеров и 12-местная мини подводная лодка. Яхта оборудована системой оповещения о ракетной атаке, бронированными стеклами с защитой от пуль, площадками и ангарами для двух вертолетов, системой из фотосенсоров и ИК-лазеров против цифровой съемки.
Другие яхты олигарха несколько «поскромнее»: Titan — 200 млн долларов, Pelorus — 129 млн долларов, Luna — 80 млн долларов. А ежегодные затраты на содержание этих яхт составляют примерно 50 млн долларов. Итого 1,2 млрд долларов или 84,6 млрд рублей.
Хватило бы этих денег на модернизацию или замену устаревшего оборудования ЕВРАЗ НТМК, на определение СЗЗ и расселения тагильчан в экологически благополучные районы? Вполне себе, да. Однако тагильского дыма с этих яхт олигархам не увидеть.