Выброс едкого желтого дыма вновь замечен на Коксохиме ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Подобные выбросы на предприятии уже случались в июне и июле этого года. Тогда жители города регулярно жаловались на ухудшение самочувствия из-за удушающих выбросов на КХП. При этом в июне посты УГМС почти ежедневно фиксировали превышение формальдегида на Вагонке и Сухоложском поселке.