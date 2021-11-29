Выброс едкого желтого дыма вновь замечен на Коксохиме ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Выброс едкого желтого дыма вновь замечен на Коксохиме ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Выброс едкого желтого дыма вновь замечен на Коксохиме ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:14Здоровье и экологияАнна ГригорьеваФото: Ольга Глазкова
Облако ярко-желтого дыма, идущего с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК, заметили тагильчане в первой половине дня 29 ноября.

Подобные выбросы на предприятии уже случались в июне и июле этого года. Тогда жители города регулярно жаловались на ухудшение самочувствия из-за удушающих выбросов на КХП. При этом в июне посты УГМС почти ежедневно фиксировали превышение формальдегида на Вагонке и Сухоложском поселке.

Фото:Ольга Глазкова

Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила выяснила, что причиной выбросов желто-зеленого стали технические неисправности при эксплуатации оборудования в результате скопления воды из-за проливных дождей. В ходе проверки ведомство сделало выводы, что «все выбросы носили характер неорганизованных, произошедших в результате инцидентов на производстве».

Напомним, редакция TagilCity.ru подвела итоги замеров воздуха за полгода — с апреля по сентябрь 2021 года. Сюда же включили данные УГМС из открытых источников. Оказалось, что в течение 72 дней из 183 воздух в Нижнем Тагиле был с превышениями нормы загрязнений.

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ЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
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