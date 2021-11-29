Выброс едкого желтого дыма вновь замечен на Коксохиме ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Подобные выбросы на предприятии уже случались в июне и июле этого года. Тогда жители города регулярно жаловались на ухудшение самочувствия из-за удушающих выбросов на КХП. При этом в июне посты УГМС почти ежедневно фиксировали превышение формальдегида на Вагонке и Сухоложском поселке.
Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила выяснила, что причиной выбросов желто-зеленого стали технические неисправности при эксплуатации оборудования в результате скопления воды из-за проливных дождей. В ходе проверки ведомство сделало выводы, что «все выбросы носили характер неорганизованных, произошедших в результате инцидентов на производстве».
Напомним, редакция TagilCity.ru подвела итоги замеров воздуха за полгода — с апреля по сентябрь 2021 года. Сюда же включили данные УГМС из открытых источников. Оказалось, что в течение 72 дней из 183 воздух в Нижнем Тагиле был с превышениями нормы загрязнений.