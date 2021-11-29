Значительно снизить распространение COVID-19 поручил регионам УрФО полпред Якушев

Значительно снизить распространение COVID-19 поручил регионам УрФО полпред Якушев
Значительно снизить распространение COVID-19 поручил регионам УрФО полпред Якушев
Сегодня, 20:19Здоровье и экологияФото: 1MI
Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев заявил, что регионы должны значительно понизить распространение COVID-19. Данную задачу он выдвинул в процессе совещания с федеральными инспекторами.

По словам Якушева, на текущей неделе коэффициент распространения на территории регионов начитывает 0,99. Он стал ниже единицы благодаря введению ограничений. Теперь региональные власти должны добиться того, чтобы темпы распространения заболевания снизились еще в несколько раз, пишет Ура.ру.

Также на совещании поднимался вопрос о том, насколько сейчас заняты больничные койки. Информации полпредства гласит, что на территории Урала коечный фонд имеет загруженность 82,5%, что на 17 тысяч коек меньше чем было неделю назад.

Напомним, 29 ноября появилась информация, что граждане, ранее уже переболевшие COVID-19, входят в группу риска по заражению новым штаммом под названием «омикрон».

Сюжеты:
Коронавирус
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