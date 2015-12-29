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Из роддома Нижнего Тагила роженицы с младенцами уходят от комаров в палатах по гололёду на крыльце (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Из роддома Нижнего Тагила роженицы с младенцами уходят от комаров в палатах по гололёду на крыльце (ФОТО)

29 декабря 2015, 13:20Здоровье и экологияПавел Щербина
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