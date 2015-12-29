Из роддома Нижнего Тагила роженицы с младенцами уходят от комаров в палатах по гололёду на крыльце (ФОТО)

Современная медицина старается сопровождать будущую мать на всех этапах беременности. Кульминацией этого процесса является счастливое появление на свет ребёнка в родильном доме.

Но каковы условия пребывания в Святая святых?

На улице -20 градусов, а в платах родильного дома на пр. Вагоностроителей летают комары! И младенцы, и молодые матери постоянно ходят искусанными. Этого комара я убила прямо в палате, где лежат молодые матери и дети, которым всего несколько часов от роду! Это ужас какой-то! – рассказала журналистам TagilCity.ru молодая мама Кристина.

Кто-то скажет, что это всего лишь комары, но не стоит забывать о том, что комары могут являться переносчиками многих опасных заболеваний, от которых у грудничков ещё нет иммунитета. Да и для молодых матерей ничего полезного в укусах насекомых нет и быть не может.

И мой малыш, и я, и соседка по палате - мы все в укусах были. Сообщали персоналу - от нас отмахнулись, сказали, что это аллергия, а не укусы комаров. Что, у всей палаты аллергия? Друг на друга? В итоге удалось одного комара убить и показать медикам, но они никак не отреагировали говорит молодая мать.

Но что ждёт молодых матерей с их детьми сразу после выписки? Обледенелое и нечищеное крыльцо. И только потом супруг, друзья, родственники.

Во время оттепели крыльцо поливало с крыши. Теперь там лёд. Ходить по нему очень травмоопасно. Дочку с внучкой спускали по нему «бочком». Примечательно, что такая картина на крыльце, где выходит молодая мать с младенцем. В то время как на административном крыльце нет ни снежинки рассказала TagilCity.ru молодая бабушка Ольга.

Так говорят тагильчане, но у медиков должен быть свой взгляд на проблему, если она имеет место быть.

У нас дворник есть, он всё отколачивает. Но он всего один, ему приходится обслуживать территорию размером в 1 гектар. Проблема в том, что у нас нет стоков с крыши, потому на каждом из крылец возможны наледи. Но административное крыльцо убирается так же, как остальные три. Дворник не выбирает то, какие чистить. Но раз возникли претензии, мы проследим за его работой заверили журналиста TagilCity.ru в Администрации родильного дома.

Персонал отметил, что родильный дом является бюджетным учреждением, его средства и возможности, к сожалению, ограничены. Потому нечем даже посыпать лестницы на улице.

Конечно, хотелось бы получать реагенты для посыпки лестниц, мы ведь бюджетники, не из дома же нам по ведру таскать? -- посетовала сотрудница роддома Нижнего Тагила, пожелавшая остаться неизвестной.

Тем не менее медики уверяют, что несмотря на нехватку дворников и отсутствие реагентов для посыпки, на лестницах никто не получал травм.

Что касается насекомых, то сведения о комарах были названы персоналом «фэнтези».

Впервые слышу о комарах. У нас палаты малочисленные. В них в принципе не может быть несколько матерей и несколько детей. Максимум – лежат две мамы со своими детьми. У нас о комарах в принципе никогда не слышали. У нас абсолютно сухое здание, все окна закрыты плёнкой, роженицы расположены на четвертом этаже, откуда там взяться комарам? – рассказали журналисту TagilCity.ru в Администрации родильного дома.

Однако рассказать кому выгодно злословить на медицинское учреждение, как и назвать своё имя и должность, представитель Администрации родильного дома отказалась.

Роддом стоит на болоте, там постоянно сырость и влажность, - рассказывает редакции еще одна женщина, бывшая пациента роддома на Вагонке.

Потому ситуация остаётся неопределенной. Отзывы о родильном доме ЦГБ №1 в интернете представлены самой широкой палитрой мнений, а вы, тагильчане, что думаете?

Наговаривают ли злые языки на родильный дом или персонал сильно приукрашивает картину, дабы избежать проверок Роспотребнадзора?