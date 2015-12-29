Пациентов свердловских больниц будет обзванивать робот
29 декабря 2015, 09:15Здоровье и экологияMaurice
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Минздрав запускает умного помощника, который вычисляет ответы людей и принимает решение об отмене записи.
В Свердловской области пациентов, ждущих приема врача, будет обзванивать поставленный на службу Минздрава робот. Система уже запущена в опытно-промышленную эксплуатацию.
Голосовой робот в автоматическом режиме обзванивает людей, которые записались в электронной регистратуре на прием, для подтверждения визита. Как сообщает пресс-служба свердловского министерства здравоохранения, система в ходе разговора задает вопросы и распознает ответы. В некоторых случаях робот может отменить запись.
С декабря на территории области запущен СМС-сервис, который информирует пациентов о дате и времени записи на прием к врачу, диспансеризации и вакцинации. Подобная услуга оказывается всем, кто подтвердил свои контактные данные в медицинских организациях.
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