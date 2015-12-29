Пациентов свердловских больниц будет обзванивать робот

В Свердловской области пациентов, ждущих приема врача, будет обзванивать поставленный на службу Минздрава робот. Система уже запущена в опытно-промышленную эксплуатацию.

Голосовой робот в автоматическом режиме обзванивает людей, которые записались в электронной регистратуре на прием, для подтверждения визита. Как сообщает пресс-служба свердловского министерства здравоохранения, система в ходе разговора задает вопросы и распознает ответы. В некоторых случаях робот может отменить запись.