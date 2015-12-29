Ученые зафиксировали вспышку на Солнце, она может вызвать магнитную бурю под Новый год

Российские ученые зафиксировали вспышку на Солнце, которая может вызвать магнитную бурю прямо в новогоднюю ночь. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС заведующий лабораторией вариации космических лучей Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им Н.В. Пушкова (ИЗМИРАН).

Вспышка началась в 16:00 мск и продолжается уже более трех часов. Мы еще не можем точно сказать, какова скорость потока выброшенных частиц, но есть вероятность, что этот поток достигнет Земли как раз в новогоднюю ночь сказал он.

Вероятность большой магнитной бури связана также с тем, что вспышка произошла в активной зоне, расположенной в центральной части солнечного диска. Потоки, исходящие из этой зоны обычно достигают земли за два-три дня.