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Ученые зафиксировали вспышку на Солнце, она может вызвать магнитную бурю под Новый год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ученые зафиксировали вспышку на Солнце, она может вызвать магнитную бурю под Новый год

29 декабря 2015, 11:15Здоровье и экологияMaurice
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