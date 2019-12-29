Гендиректора свердловской птицефабрики обвиняют в загрязнении почвы опасными отходами
Сегодня, 19:06Здоровье и экологияФото: sverdlovsk.sledcom.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Генеральный директор птицефабрики «Среднеуральская» обвиняется по статье УК РФ «Хранение опасных отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды», сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.
Следствием установлено, что в 2016-2018 годах директор предприятия давал указание сбрасывать производственные отходы уже в переполненное хранилище. В результате этого произошел разлив фракций, что повлекло загрязнение почвы химическими веществами.
Экологическая экспертиза установила, что земля загрязнена азотом аммонийным, калием, нефтепродуктами, серой, фосфором и другими веществами. Материальный ущерб при этом превысил 14,5 миллионов рублей. В настоящее время ущерб погашается птицефабрикой на основании решения Арбитражного суда Свердловской области. Расследование уголовного дела продолжается.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей