Гендиректора свердловской птицефабрики обвиняют в загрязнении почвы опасными отходами

Следствием установлено, что в 2016-2018 годах директор предприятия давал указание сбрасывать производственные отходы уже в переполненное хранилище. В результате этого произошел разлив фракций, что повлекло загрязнение почвы химическими веществами.

Экологическая экспертиза установила, что земля загрязнена азотом аммонийным, калием, нефтепродуктами, серой, фосфором и другими веществами. Материальный ущерб при этом превысил 14,5 миллионов рублей. В настоящее время ущерб погашается птицефабрикой на основании решения Арбитражного суда Свердловской области. Расследование уголовного дела продолжается.