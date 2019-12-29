Тепло, снежно и ветренно. Какая погода ждет тагильчан в начале нового года
Сегодня, 17:58Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В начале 2020 года, по данным Гисметео, в Нижнем Тагиле вновь потеплеет — дневная температура не опустится ниже -7 градусов, также ожидаются обильные снегопады и усиление ветра.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник, 30 декабря, морозы пока продолжатся — днем столбик термометра опустится до -19 градусов, ночью — до -27 градусов. Небо ясное, без осадков. Ветер юго-западный — 9 м/с.
Потепление придет в последний день уходящего года — 31 декабря. Днем будет -7 градусов, ночью — до -15 градусов. Небо облачное, обильные снегопады. Ветер южный — 12 м/с.
1 января днем потеплеет до -2 градусов, ночью будет -5 градусов. Небо облачное, снег. Ветер юго-западный — 11 м/с.
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