На сайтах уральских поликлиник откроется запись на вакцинацию от COVID-19

На главных страницах ресурсов будет сделан отдельный раздел для записи на вакцинацию, а также баннеры, переводящие на него. Желающие сделать прививку должны оставить свой номер телефона, сообщается в приказе регионального минздрава.
В течение 10 дней после записи на вакцинацию пациенту должны позвонить специалисты и разъяснить, какие есть показания и противопоказания, а также условия проведения и планируемые даты поступления в поликлинику.
Напомним, ранее свердловские власти сообщали, что в январе 2021 года в регионе начнется массовая вакцинация от коронавируса. Также запись доступна по единому номеру 122.