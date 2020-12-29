На сайтах уральских поликлиник откроется запись на вакцинацию от COVID-19

На сайтах уральских поликлиник откроется запись на вакцинацию от COVID-19

Сегодня, 12:52Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
С 1 января 2021 года на сайтах поликлиник Свердловской области откроется запись на прививки от коронавируса.

На главных страницах ресурсов будет сделан отдельный раздел для записи на вакцинацию, а также баннеры, переводящие на него. Желающие сделать прививку должны оставить свой номер телефона, сообщается в приказе регионального минздрава.

В течение 10 дней после записи на вакцинацию пациенту должны позвонить специалисты и разъяснить, какие есть показания и противопоказания, а также условия проведения и планируемые даты поступления в поликлинику.

Напомним, ранее свердловские власти сообщали, что в январе 2021 года в регионе начнется массовая вакцинация от коронавируса. Также запись доступна по единому номеру 122.

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