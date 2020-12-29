Превышение ПДК диоксида азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 29 декабря

Превышение ПДК диоксида азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 29 декабря

Сегодня, 17:15Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
29 декабря при замерах воздуха на наличие загрязнений в районе ж/д вокзала в Нижнем Тагиле газоанализатор выявил превышение разовой ПДК диоксида азота.

Показатель вещества составил 0,6 мг/м3, что превысило разовую ПДК в три раза (0,2 мг/м3). Замеры проходили при температуре воздуха -17 градусов и северо-западном ветре со скоростью три метра в секунду.

Диоксид азота в воздух Нижнего Тагила выбрасывают ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год. Вещество в первую очередь влияет на органы дыхания человека и вызывает бронхит, астму, отек горла и другие заболевания.

Напомним, 28 декабря при замерах воздуха в районе железнодорожного вокзала прибор зафиксировал превышение разовой ПДК двух веществ-загрязнителей — диоксида азота и формальдегида.

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