Превышение ПДК диоксида азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 29 декабря

Диоксид азота в воздух Нижнего Тагила выбрасывают ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год. Вещество в первую очередь влияет на органы дыхания человека и вызывает бронхит, астму, отек горла и другие заболевания.