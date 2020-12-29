В Нижнем Тагиле за сутки зарегистрировано 18 новых случаев коронавируса

В Нижнем Тагиле за сутки зарегистрировано 18 новых случаев коронавируса

Сегодня, 13:33Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
С 28 по 29 декабря в Нижнем Тагиле выявлено 18 случаев COVID-19, сообщает оперштаб Свердловской области.

За время пандемии в городе зарегистрировано 3552 человека, заболевших новой коронавирусной инфекцией.

В Свердловской области за сутки зафиксирован 401 случай заболевания, общее количество инфицированных составило 57 782 человек. 578 госпитализированных - в тяжелом состоянии, из них 238 — на аппаратах ИВЛ. За минувшие сутки из больниц выписали 405 пациентов, за время пандемии выздоровели 50 115 человек. Кроме того, за сутки зафиксировано 17 летальных случаев, всего от коронавируса скончались 1 474 свердловчанина.

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