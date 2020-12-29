В свердловском минздраве назвали условия госпитализации COVID-пациентов

Оценка состояния проставляется в баллах. Если по результатам опроса получается семь и более баллов, то пациенту требуется экстренная госпитализация, при четырех-шести — госпитализация, а при трех и менее — достаточным считается амбулаторное лечение. Количество баллов также определяет приоритетность обслуживания пациентов.