В свердловском минздраве назвали условия госпитализации COVID-пациентов

Министерство здравоохранения Свердловской области утвердило рекомендации о работе кол-центров, работающих с «ковидными» пациентами. В документе также описаны критерии, которые позволяют определить, требуется ли гражданину госпитализация.

Когда пациент обращается за консультацией по лечению, оператор проводит опрос, оценивая состояние в зависимости от возраста, температуры тела, наличия хронических заболеваний, одышки, длительности симптомов, обращения к врачу и наличия положительного теста на коронавирус. Шкала оценки состояния пациентов Photo: скриншот приказа минздрава Оценка состояния проставляется в баллах. Если по результатам опроса получается семь и более баллов, то пациенту требуется экстренная госпитализация, при четырех-шести — госпитализация, а при трех и менее — достаточным считается амбулаторное лечение. Количество баллов также определяет приоритетность обслуживания пациентов. Вызовы, которые связаны с оформлением и не требуют консультации, собираются в отдельную запись. Кроме того, в опубликованном на сайте минздрава приказе говорится, что время ожидания специалиста не должно превышать одну минуту, но при росте обращений время может увеличиться.

