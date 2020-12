В Свердловской области за сутки зарегистрирован 401 случай коронавируса

За минувшие сутки в Свердловской области был выявлен 401 случай COVID-19, сообщает оперштаб региона.

В Свердловской области число заболевших коронавирусом приближается к 58 тысячам человек. Больше всего инфицированных за сутки выявлено в Екатеринбурге, там зарегистрировано 162 заболевших. Также коронавирус был зафиксирован у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского городского округа, Асбеста, Байкаловского района, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Волчанска, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Кушвы, Качканара, Кировграда, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Сухого Лога, Серова, Среднеуральска, Слободо-Туринского района, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов. За время пандемии в регионе количество заболевших составило 57 782 человека. 578 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 360 лежат в реанимационых отделениях, 238 — на аппаратах искусственной вентиляции легких. В Российской Федерации за сутки выявлено 27 002 случая заболевания. Больше всего в Москве — 5641, Санкт-Петербурге — 3757, а также Московской области — 1547. С начала пандемии COVID-19 заразились 3 105 037 россиян. На Среднем Урале количество выписанных пациентов превысило 50 тысяч человек. За сутки из больниц Свердловской области было выписано 405 человек, таким образом, общее число выздоровевших составило 50 115 свердловчан. В России за сутки из медицинских учреждений выписали 24 874 человека. Больше всего в Москве — 5 626, Санкт-Петербурге — 2 109 и Московской области — 1 401. С начала пандемии зарегистрировано 2 496 183 россиян, которые выздоровели от коронавируса. В Свердловской области увеличилось количество смертельных случаев от коронавируса за сутки. Так, с 28 по 29 декабря от инфекции умерли 17 человек. Всего от COVID-19 в регионе скончались 1 474 пациента. В России общее количество летальных случаев составило 55 827 человек, из них 562 пациента скончались за сутки. Больше всего умерших в Санкт-Петербурге — 79, Москве — 75 и Московской области — 24.

