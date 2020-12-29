В Свердловской области за сутки зарегистрирован 401 случай коронавируса

Больше всего инфицированных за сутки выявлено в Екатеринбурге, там зарегистрировано 162 заболевших. Также коронавирус был зафиксирован у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского городского округа, Асбеста, Байкаловского района, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Волчанска, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Кушвы, Качканара, Кировграда, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Сухого Лога, Серова, Среднеуральска, Слободо-Туринского района, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов.