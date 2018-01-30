Повышенная концентрация диоксида азота обнаружена в атмосфере Нижнего Тагила
30 января, 22:05Здоровье и экология
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Экологи Свердловской области зафиксировали превышение допустимой нормы концентрации вредных веществ в атмосфере Нижнего Тагила и Екатеринбурга.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
30 января с 00:00 до 12:00 в атмосфере Нижнего Тагила зафиксирован выброс диоксида азота.
Автоматические станции контроля за загрязнением воздуха показали превышение нормы концентрации вредных веществ на улице Бирюзовая. Станция на улице Пархоменко никаких отклонении от допустимых показателей не зафиксировала, сообщает «Облгазета».
Напомним, что с 26 по 30 января в Нижнем Тагиле продолжают сохраняться неблагоприятные метеорологические условия, препятствующие рассеиванию вредных веществ в атмосфере.
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