Заболеваемость ОРВИ среди школьников Нижнего Тагила на 30% превышает норму

В Нижнем Тагиле зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ среди школьников от 7 до 14 лет. Как поясняют медики, сейчас эпидемиологический порог по заболеваемости детей превышен на 30%.

Если число заболевших ОРВИ среди учащихся будет расти и дальше, в тагильских школах будут усилены меры по профилактике заражения. В частности, в помещениях будет чаще проводиться дезинфекция, а также будут регулярно проветриваться кабинеты.

Как поясняют медики, сейчас эпидемиологическая обстановка в городе остается спокойной: на карантин закрыты несколько групп в детских садах и несколько классов в школах. Однако заболеваемость растет и, если ее рост продолжится, по мнению экспертов, необходимо будет внедрение мер для ограничения распространения инфекции, пишет ИА «Все новости».

Ранее сообщалось о том, что в Нижнем Тагиле зафиксированы 2 случая заболеваемости гриппом, и оба – у несовершеннолетних.