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Зоозащитники в Нижнем Тагиле провели пикет против дельфинариев (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Зоозащитники в Нижнем Тагиле провели пикет против дельфинариев (ФОТО)

30 января, 15:30Здоровье и экология
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