Зоозащитники в Нижнем Тагиле провели пикет против дельфинариев (ФОТО)

В минувшую субботу в Нижнем Тагиле прошел пикет, участники которого выступили против содержания морских обитателей в неволе. Напомним, активисты были обеспокоены тем, что дельфинов перевозят в условиях сильных уральских морозов, что может плохо сказаться на здоровье морских обитателей .

Основной целью мероприятия, как пояснили организаторы, стало привлечение населения к проблемам содержания морских обитателей в неволе. По словам организаторов пикета, животные, которых показывают в дельфинариях, занесены в Красную книгу, однако условия их содержания оставляют желать лучшего. Так, активисты заявляют, что дельфинов транспортируют в тесных контейнерах с хлорированной водой и плохо кормят.

Выражаем огромную благодарность участникам пикета, которые не испугались ни мороза, ни холода! Всем, кто раздавал листовки и продолжает их раздавать, всем, кто оказывал нам поддержку! Нам важна помощь каждого. Рано или поздно мы сможем добиться запрета передвижных дельфинариев и найдем им самую лучшую альтернативу – чтобы те, кто не может себе позволить увидеть дельфинов, мог посмотреть на них в их среде, в специальных спасательных центрах пишут организаторы пикета в соцсети.