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Все школы Екатеринбурга закрыты на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Все школы Екатеринбурга закрыты на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

Сегодня, 11:42Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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