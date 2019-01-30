Все школы Екатеринбурга закрыты на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

Все школы Екатеринбурга и учреждения дополнительного образования приостановили свою деятельность с 30 января 2019 года на основании постановления №121, которое 29 января подписал глава города Александр Высокинский. Данное постановление опубликовано на официальном портале «Екатеринбург.рф».

Воспитанники дошкольных образовательных учреждений, которые имеют прививки от гриппа, могут посещать детские сады.

Ограничительные меры ведены в связи с предложением Роспотребнадзора от 28 января «О реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства» на основании роста заболеваемости населения ОРВИ и гриппом.