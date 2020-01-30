Куйвашев будет следить за экспериментом по квотированию выбросов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:28Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
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В Свердловской области создан оргкомитет, который будет следить за ходом эксперимента по квотированию выбросов в Нижнем Тагиле, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Сюжеты: Нижний Тагил
В состав оргкомитета вошли губернатор региона Евгений Куйвашев, замгубернатора Алексей Орлов, министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин, министр экологии и природных ресурсов Алексей Кузнецов, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, а также представители промышленных предприятий города. Всего комиссия включает 15 человек.
Напомним, законопроект о квотировании выбросов подписан президентом России Владимиром Путиным в 2019 году. В этом году он начал действовать в 15 российских городах с наиболее сложной экологической ситуацией, в том числе в Нижнем Тагиле.
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