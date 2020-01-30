Куйвашев будет следить за экспериментом по квотированию выбросов в Нижнем Тагиле

В состав оргкомитета вошли губернатор региона Евгений Куйвашев, замгубернатора Алексей Орлов, министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин, министр экологии и природных ресурсов Алексей Кузнецов, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, а также представители промышленных предприятий города. Всего комиссия включает 15 человек.

Напомним, законопроект о квотировании выбросов подписан президентом России Владимиром Путиным в 2019 году. В этом году он начал действовать в 15 российских городах с наиболее сложной экологической ситуацией, в том числе в Нижнем Тагиле.