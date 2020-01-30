Синоптики обещают тагильчанам потепление в конце недели

Завтра, 31 января, днем синоптики обещают -3 градуса, в ночные часы — до -11 градусов. Ветер — до семи метров секунду, возможен небольшой снег.

В субботу днем столбик термометра поднимется до отметки -2 градуса, ночью будет до -6 градусов. Ветер восемь метров в секунду, снег.