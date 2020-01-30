Синоптики обещают тагильчанам потепление в конце недели
Сегодня, 12:24Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В ближайшие выходные, согласно данным Гисметео, в Нижнем Тагиле ожидается потепление.
Сюжеты: Нижний Тагил
Завтра, 31 января, днем синоптики обещают -3 градуса, в ночные часы — до -11 градусов. Ветер — до семи метров секунду, возможен небольшой снег.
В субботу днем столбик термометра поднимется до отметки -2 градуса, ночью будет до -6 градусов. Ветер восемь метров в секунду, снег.
В воскресенье днем ожидается до -4 градусов, переменная облачность. Ночью — до -12 градусов. Скорость ветра — пять метров в секунду.
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