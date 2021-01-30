Превышение ПДК диоксида азота и сероводорода: замеры воздуха от TagilCity 30 января

Превышение ПДК диоксида азота и сероводорода: замеры воздуха от TagilCity 30 января

Сегодня, 17:24Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
30 января при замерах воздуха на наличие веществ-загрязнителей рядом с ж/д вокзалом в Нижнем Тагиле газоанализатор выявил превышение разовой ПДК диоксида азота и сероводорода. Превышение нормы выбросов редакция TagilCity.ru фиксирует уже третий день подряд.

Показатель диоксида азота составил 2,3 мг/м3 при норме в 0,2 мг/м3 (превышение в 11,5 раза), сероводорода — 0,06 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3 (превышение в 7,5 раза). Замеры проходили при температуре воздуха -12 градусов, восточном ветре со скоростью два метра в секунду, низкой облачности и небольшом снеге.

Диоксид азота имеет третий класс опасности и воздействует в основном на органы дыхательной системы. В зависимости от концентраций проявляются различные последствия воздействия вещества на организм человека — от слабого раздражения слизистых оболочек глаз и носа до отека легких. Источниками выбросов диоксида азота в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год.

Сероводород в атмосфере, взаимодействуя с другими загрязнителями, может превращаться в серную кислоту и растворяться в дождевой воде. Длительное и систематическое воздействие сероводорода приводит к иммунодефициту, увеличению количества заболеваний легочной системы и неврозами. Больше всего сероводорода за год выбрасывает ЕВРАЗ НТМК— 73,1 тонны.

Напомним, 29 января в районе железнодорожного вокзала было зафиксировано превышение диоксида азота в семь раз.

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