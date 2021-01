В Свердловской области с начала пандемии от COVID-19 умерло более двух тысяч человек

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 359 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб региона.

В Свердловской области число заболевших коронавирусом превысило 70 тысяч человек Больше всего заболевших выявлено в Екатеринбурге, там зарегистрировано 153 случая COID-19. Также коронавирус зафиксирован у жителей Артёмовского, Асбестовского и Ачитского городских округов, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхотурья, Волчанска, Дегтярска, Ивдельского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Серова, Североуральска, Сухого Лога, Талицкого и Туринского городских округов. За время пандемии в регионе выявлено 70 120 случаев заболевания. 348 человек находятся в тяжелом состоянии, 247 из них лежат в реанимации, 157 подключены к аппаратам ИВЛ. В России за сутки зафиксировано 19 032 случая COVID-19 в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Санкт-Петербурге — 2 512, Москве — 2 430 и Московской области — 1 069. С начала пандемии выявлено 3 832 080 случаев инфицирования. На Среднем Урале число выписанных за сутки пациентов с COVID-19 превышает количество заболевших За время пандемии в регионе от коронавируса выздоровело 62 707 человек, из них 379 выписано из больниц за минувшие сутки. В России за сутки из медучреждений выписано 24 502 пациента. Больше всего в Москве — 5 584, Санкт-Петербурге — 3 409, а также Московской области — 1 009. Общее количество выздоровевших россиян составило 3 279 964 человека. Число умерших от коронавируса свердловчан превысило две тысячи человек С 29 по 30 января в регионе зарегистрировано 16 летальных случаев от COVID-19. Общее число умерших от инфекции составило 2 020 пациентов. По стране от коронавируса за время пандемии скончалось 72 697 человек, из них 512 умерли за минувшие сутки. Больше всего россиян скончалось в Москве — 68, Санкт-Петербурге — 64 и Московской области — 35.

