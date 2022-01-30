Удушающий смог накрыл Нижний Тагил 30 января

Удушающий смог накрыл Нижний Тагил 30 января
Удушающий смог накрыл Нижний Тагил 30 января
Сегодня, 14:38Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Выброс с неприятным химическим запахом в воздухе произошел в Нижнем Тагиле 30 января. Жители города жалуются на ухудшение самочувствия, а замеры TagilCity.ru показали превышение диоксида азота и сероводорода.

По словам тагильчан, облако дыма пришло на Вагонку со стороны коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК и первым накрыло Алтайский микрорайон. Из-за резкого химического запаха у местных жителей ухудшилось самочувствие.

У меня горло отекло, кашель,рассказала TagilCity.ru жительница Вагонки.

А у некоторых горожан появилась головная боль, тошнота и головокружение.

Смог над Нижним Тагилом 30 января
Фото:Tagilcity.ru

Замеры воздуха, которые TagilCity.ru провел неподалеку от школы № 95, показали, что в воздухе превышает в 1,5 раза превышает диоксид азота (0,3 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3) и в 1,3 раза сероводород (0,01 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3).

Фото:TagilCity.ru

Оба вещества оказывают негативное влияние в первую очередь на дыхательную систему человека. Могут вызывать раздражение слизистой, аллергический ринит, бронхит, воспаление легких.

Кроме того, стоит отметить, что на улице стоит полный штиль, а в Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных веществ. В это время предприятия обязаны снижать количество выбросов в воздух.

Напомним, 15 и 16 января посты УГМС на Красном Камне, Вагонке и Тагилстрое зафиксировали превышение сероводорода до 15 раз. 27 января наш газоанализатор показывал превышение сероводорода рядом с ж/д вокзалом в 17,5 раза. При этом в конце 2021 года Нижний Тагил был исключен из списка городов с высоким уровнем загрязнения воздуха.

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