Удушающий смог накрыл Нижний Тагил 30 января

По словам тагильчан, облако дыма пришло на Вагонку со стороны коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК и первым накрыло Алтайский микрорайон. Из-за резкого химического запаха у местных жителей ухудшилось самочувствие.
У меня горло отекло, кашель,рассказала TagilCity.ru жительница Вагонки.
А у некоторых горожан появилась головная боль, тошнота и головокружение.
Замеры воздуха, которые TagilCity.ru провел неподалеку от школы № 95, показали, что в воздухе превышает в 1,5 раза превышает диоксид азота (0,3 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3) и в 1,3 раза сероводород (0,01 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3).
Оба вещества оказывают негативное влияние в первую очередь на дыхательную систему человека. Могут вызывать раздражение слизистой, аллергический ринит, бронхит, воспаление легких.
Кроме того, стоит отметить, что на улице стоит полный штиль, а в Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных веществ. В это время предприятия обязаны снижать количество выбросов в воздух.
Напомним, 15 и 16 января посты УГМС на Красном Камне, Вагонке и Тагилстрое зафиксировали превышение сероводорода до 15 раз. 27 января наш газоанализатор показывал превышение сероводорода рядом с ж/д вокзалом в 17,5 раза. При этом в конце 2021 года Нижний Тагил был исключен из списка городов с высоким уровнем загрязнения воздуха.