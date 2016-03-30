В Нижнем Тагиле врачи предлагают жителям города узнать свой ВИЧ-статус

В течение нескольких часов на площади у железнодорожного вокзала будет стоять мобильный пункт анонимного экспресс-тестирования. Кроме того, специалисты проведут консультацию для каждого желающего.

Экспресс-тест на наличие антител проходит безболезненно и будет готов уже через 15 минут. Точность результатов теста – 99,8%. Тестирование помогает выявить опасное заболевание еще на ранней стадии.

В Нижнем Тагиле ВИЧ-инфекцией заражен 1% населения, что вдвое ниже среднеобластных показателей. Однако специалисты Центра по профилактике и борьбе со СПИДом все-таки отмечают, что неблагополучная обстановка по заболеваемости в городе остается на прежнем уровне. И подобные экспресс-тесты выявляют новые случаи.

Например, в прошлом году тестирование в мобильных пунктах прошли 808 тагильчан, у 81-го человека результат теста оказался положительным.

К сожалению, истребить эту болезнь невозможно. Лечение ВИЧ-инфекции заключается только во временном подавлении вируса. Поэтому доктора уделяют большое внимание именно профилактике опасной болезни.