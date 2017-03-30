Более 28 тысяч школьников Нижнего Тагила отправятся на летний отдых в 2017 году

Прием заявок в Нижнем Тагиле состоится с 20 апреля по 4 мая, сообщили в управлении образования. Также в отделе рассказали о сокращении финансирования детского отдыха на 30 процентов. Чтобы покрыть этот недостаток, из городского бюджета финансирование увеличили на 10%.

Если в 2016-м смогли провести с пользой время в загородных лагерях, лагерях дневного пребывания, санаториях и профилакториях, а также приняли участие в различных экскурсиях, походах и выездах на соревнования 26590 юных тагильчан, то в этом году общее количество планируют увеличить до 28525 человек. Уменьшится только с 2090 до 360 число тех, кто отправится в санатории.

Количество мест в лагерях дневного пребывания останется на уровне прошлого года, а именно 11 350. А вот в загородных оздоровительных лагерях оно увеличится с 6500 до 6670. Также существенно, с 6650 до 10145, вырастет число детей, охваченных другими формами отдыха (экскурсии, соревнования, походы), -- сообщили в пресс-службе администрации.

Интересно, что цена за путевку для тагильчан остается одной из самых низких в области – около двух тысяч рублей. В свою очередь, в столице Урала она равняется 6 319 рублей, а в Каменске-Уральском – около 4500.