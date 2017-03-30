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Более 28 тысяч школьников Нижнего Тагила отправятся на летний отдых в 2017 году
Сюжеты:
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Более 28 тысяч школьников Нижнего Тагила отправятся на летний отдых в 2017 году

30 марта 2017, 08:50Здоровье и экология
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