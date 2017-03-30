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Частная клиника в Нижнем Тагиле о жалобах жильцов на свою стройку: «Контуженный», «Она уже неделю верещит» (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Частная клиника в Нижнем Тагиле о жалобах жильцов на свою стройку: «Контуженный», «Она уже неделю верещит» (ФОТО, ВИДЕО)

30 марта 2017, 18:00Здоровье и экологияПавел Щербина
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