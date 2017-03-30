Частная клиника в Нижнем Тагиле о жалобах жильцов на свою стройку: «Контуженный», «Она уже неделю верещит» (ФОТО, ВИДЕО)

В редакцию TagilCity.ru обратилась жительница дома №44 на ул. Фрунзе. Она рассказала о бытовых неудобствах, с которыми ей приходится ежедневно сталкиваться из-за стройки, расположившейся под окнами.

Вот такую картину, благодаря Нижнетагильскому медицинскому центру, приходится наблюдать из окна своей квартиры. Так как у них идёт стройка, мусорку они установили под нашим окном (ул. Фрунзе 44). Все попытки поговорить с директором не увенчались успехом, так как он отказывается идти на переговоры. Отказывается он и убрать мусорку под окном. Из-за этого мы не можем открывать окна. В квартиру постоянно летит пыль. Окна не помыть, так как они тут же покрываются пылью. Под окнами постоянно ездят автомобили и другая техника. От стройки только половину дома отгородили забором. Нашу половину решили не огораживать. Потому я не знаю, сколько ещё мне придётся наблюдать под окном эту свалку. Некоторые из соседей тоже начали выбрасывать туда мусор, ужас поделилась жительница дома Эльвира с журналистами TagilCity.ru.

Вид из окна тагильчанки, обратившейся к журналистам TagilCity.ru.

Журналисты TagilCity.ru выяснили, что в больнице о претензиях жильцов знают.

Вот, скажите, что, стройку сносить? Сами вы как думаете? Они ходят каждый день! То им дворник мешает, что скоблит, то им мешают машины, там живет один контуженный человек, который даже пришёл драться с нашим директором! Можете себе такое представить? Он, похоже, везде и пишет предположила заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Нижнетагильского медицинского центра – Татьяна Добрякова.

Справа – дом, где проживают недовольные жильцы. Слева – медицинский центр и его строящийся корпус. В центре – мусорные баки, дорога и строитель.

После того как журналисты TagilCity.ru отметили, что к ним обратилась женщина, а не мужчина, медики признали, что стройкой выражают недовольство больше одного человека.

К нам постоянно ходят вот этот мужчина и женщина, старшая по дому. Им постоянно мешает стройка. Мы строим второй корпус. Как вы считаете, возможна ли стройка без пыли, грязи и шума? Я себе не представляю. Но скоро всё это закончится. Потерпеть им осталось, может быть, месяца три заверила зам. главного врача Татьяна Добрякова журналистов TagilCity.ru.

Согласно паспорту объекта, закончить возведение второй очереди медицинского центра планируется в III квартале 2017 года.

Заместитель главного врача по просьбе журналистов поставила в известность о сложившейся ситуации директора частной клиники. Однако тот заявил, что контейнеры находятся на территории клиники, а значит, никаких мер приниматься не будет:

Наш директор сказал - «эта женщина, она уже неделю тут верещит, обещала, что придёт с телевидением». В свою очередь, я лично выглядывала на эти мусорные контейнеры. Единственного, чего там нет – это забора, пока, потому что его нельзя поставить. Контейнеры стоят не у неё под окнами, а на нашей территории, примерно в 10 метрах. И директор сказал - «На нашей территории мы будем делать всё, что нам нужно на данный момент».

Просмотрев видеозапись TagilCity.ru со стройки, каждый читатель может самостоятельно оценить расстояние от мусорных контейнеров до окон жильцов.

Однако, по словам представителей частного медицинского учреждения, это решение расстроит далеко не всех жильцов дома, откуда поступила жалоба.

Эти жильцы, которые пожаловались, сами носят мусор в наши ящики и складывают, это они забыли написать отметила зам. главного врача Татьяна Добрякова.