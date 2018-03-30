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Новости Нижнего Тагила

Повышение цен на перевозку зерна прогнозируется в России

30 марта 2018, 22:00Добавить новость
деньги,Россия,транспорт,УВЗ,экономика,дефицит,аграрии,вагоны,Правительство
Аграрная сфера в России ожидает острый дефицит, связанный с обновлением парка вагонов. Согласно государственному запрету в будущие два года будет списана ¼ транспорта. В связи с этим возникает ряд проблем, в том числе повышение роста цен на перевозки на 25%.

Так, аграрии обращаются к правительству с просьбой смягчить запрет на использование б/у вагонов, поскольку столь поспешная замена грозит дефицитом в парке.

Вагоностроители уверяют, что вагонов хватит всем. В корпорации УВЗ, в частности, говорят о том, что «заводы легко покроют потребность». Но здесь, по мнению экспертов, может возникнуть другая проблема: повышение ставок на предоставление вагонов.

Эксперты Российского зернового союза уверены, что технической причины списывать парк нет. На деле же, уверены они, получится, что зерновики проспонсируют вагоностроительные компании.

За три года следует списать более 11 тысяч вагонов. Дефицит в 2019 году составит 1,2 тысячи вагонов, а в 2020 – 6,2 штук. В настоящее время аграрии сотрудничают с правительством РФ по поводу закупки вагонов с возможностью дальнейшего роста парка, передаёт «Коммерсантъ».

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