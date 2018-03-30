Повышение цен на перевозку зерна прогнозируется в России

Так, аграрии обращаются к правительству с просьбой смягчить запрет на использование б/у вагонов, поскольку столь поспешная замена грозит дефицитом в парке.

Вагоностроители уверяют, что вагонов хватит всем. В корпорации УВЗ, в частности, говорят о том, что «заводы легко покроют потребность». Но здесь, по мнению экспертов, может возникнуть другая проблема: повышение ставок на предоставление вагонов.

Эксперты Российского зернового союза уверены, что технической причины списывать парк нет. На деле же, уверены они, получится, что зерновики проспонсируют вагоностроительные компании.

За три года следует списать более 11 тысяч вагонов. Дефицит в 2019 году составит 1,2 тысячи вагонов, а в 2020 – 6,2 штук. В настоящее время аграрии сотрудничают с правительством РФ по поводу закупки вагонов с возможностью дальнейшего роста парка, передаёт «Коммерсантъ».