Тагильские эпидемиологи: клещевой энцефалит приближается вместе с теплом
30 марта, 21:50Здоровье и экология
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Эпидемиологи Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора предупреждают о приближении клещевого энцефалита, который является смертельно опасным.
Сюжеты: Нижний Тагил
В 2017 году первый зарегистрированный случай укуса клеща произошел уже 11 апреля. Пострадавшим был 55-летний мужчина. Клещ укусил его на садовом участке.
Самый эффективный способ борьбы с клещевым энцефалитом – это прививка. В прошлом году этот диагноз поставили шестерым тагильчанам. Все они не были привиты от инфекции. Смертельных случаев по городу зафиксировано не было, а вот в области от энцефалита скончались три человека, сообщает "Тагильский Рабочий".
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