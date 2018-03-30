Тагильские эпидемиологи: клещевой энцефалит приближается вместе с теплом

Эпидемиологи Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора предупреждают о приближении клещевого энцефалита, который является смертельно опасным.

В 2017 году первый зарегистрированный случай укуса клеща произошел уже 11 апреля. Пострадавшим был 55-летний мужчина. Клещ укусил его на садовом участке.

Самый эффективный способ борьбы с клещевым энцефалитом – это прививка. В прошлом году этот диагноз поставили шестерым тагильчанам. Все они не были привиты от инфекции. Смертельных случаев по городу зафиксировано не было, а вот в области от энцефалита скончались три человека, сообщает "Тагильский Рабочий".