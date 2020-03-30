По словам экс-министра, существующая модель здравоохранения оказалась не готова к массовой вспышке инфекции. При этом в последние десятилетия уже были несколько «тревожных звонков»: SARS, MERS, различные гриппы, Эбола. Однако ни одна страна не стала увеличивать вместимость инфекционных отделений и обучать больше медперсонала, а конкретнее реаниматологов, эпидемиологов и инфекционистов.

Шебаев считает, это связано с тем, что такие меры нужны лишь для потенциальной опасности, и страны, заботясь о деньгах налогоплательщиков, предпочитают решать актуальные проблемы. Однако сейчас ситуация требует немедленного принятия решений.

В первую очередь, по мнению бывшего министра, помимо карантина и других ограничительных мер, правительствам стран необходимо вести самим и всячески поощрять деятельность компаний по разработке вакцины, по созданию методов экспресс-диагностики и по определению эффективных методов лечения коронавируса. Требуется упрощение процедур регистрации конкретных препаратов и расходных материалов на своих территориях.

Также, борясь с коронавирусной инфекцией, не стоит забывать про пациентов с другими диагнозами. Отмена плановых госпитализаций, осмотров и диспансеризации может быть только краткосрочной мерой.

Правительство страны должно сохранить все гарантии бесплатной медицинской помощи. Механизм ее финансирования исключать любые ограничения для пациентов в получении медпомощи по финансовому признаку. Лучший способ — это медицинское страхование. В России у системы ОМС есть слабое место в условиях экономического кризиса. Дело в том, что ее бюджет формируется за счет налога на фонд оплаты труда. Отчисления средств делает работодатель. Если же безработица будет расти, то бюджет ОМС может снизится.

За неработающeе насeление плaтят бюджeты субъeктов РФ. Не думaю, что в нынeшних услoвиях у них будут «лишниe» дeньги — слишкoм мнoго задaч надо будeт решaть за счет сжимaющихся, в услoвиях эконoмического кризисa, региoнальных бюджетов,отмечает Шебаев.

Также, по мнению экс-министра необходимо внедрить лекарственное страхование. Это необходимо для того, чтобы дорогостоящими лекарствами были обеспечены все категории граждан. Эконoмия пациентoм собствeнных срeдств на пoкупку лекaрств ведет к ухудшeнию состoяния и необхoдимости повтoрного прoведения дорогoстоящего лечeния в стациoнарных услoвиях.

Поможет пожилым людям в условиях карантина и дистанционное консультирование, а также дистанционный мониторинг жизненно-важных функций, например, с помощью браслета здоровья. Сюда же можно и отнести использование искусственного интеллекта, который будет анализировать единую медкарту пациента на основе диагностики, накопленной во время диспансеризации, считает Шебаев.