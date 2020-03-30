Как в Нижнем Тагиле работают «горячие линии» для помощи во время пандемии

На официальном сайте Нижнего Тагила размещен номер «горячей линии» для оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам, находящимся в самоизоляции, входящим в группу риска из-за распространения коронавируса, с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости.

Как рассказали в пресс-службе администрации, линия заработала в конце прошлой недели, а действовать будет до особого распоряжения главы города.

В сутки на телефоны единой дежурно-диспетчерской службы поступает чуть больше 500 обращений от тагильчан и 50-70 связаны с эпидемией коронавируса,добавили в пресс-службе.

Начальник МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации города Нижний Тагил» Григорий Омельков рассказывает, что жители часто звонят с вопросами касательно работы предприятий и заведений, спрашивают о работе магазинов, сигнализируют о нарушениях тагильчанами, которые приехали из-за рубежа, карантинных мероприятий.

За прошлые сутки к нам поступали звонки с информацией о работающих барах, парикмахерских и промышленных магазинах. Людей волнует, что продавцы в некоторых торговых точках работают без масок, также не используют это средство защиты патрули ГИБДД. Многие жалуются на работодателей, заставляющих своих подчиненных писать заявления на отпуск без содержания на ближайшую неделю, жители Тагилстроевского района сетуют на уменьшение количества автобусов,говорит Омельков.

В пресс-службе отмечают, что просьбы от нуждающихся пожилых и маломобильных групп населения перенаправляют в территориальные органы социальной защиты.

В районных отделах TagilCity.ru сообщили, что помощь оказывается, однако за более подробной информацией направляли к начальнику управления Ларисе Пануш, от которой получить оперативный комментарий не удалось — во время звонков журналиста чиновник находилась на штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Оставить обращение возможно по номерам горячей линии: +7 (34-35) 25-78-92; +7 (34-35) 25-78-83.

Помимо муниципальной горячей линии в городе также действуют некоммерческие организации, которые оказывают помощь нуждающимся.

19 марта региональное отделение Общероссийского Народного Фронта в Свердловской области открыло волонтерский штаб для помощи пожилым людям и маломобильным гражданам, которые вынуждены оставаться дома в условиях распространения коронавируса, сообщила пресс-секретарь ОНФ Анастасия Лизунова. Волонтёры центра оказывают помощь по всей области, в том числе, в Нижнем Тагиле.

Анастасия Лизунова отмечает, что за время работы штаба из Нижнего Тагила поступило 18 заявок, всего по области — 350. Также девушка отметила, что в основном люди нуждаются в доставке продуктов, на втором месте лекарства, на третьем — помощь в выносе мусора.

Мы намерены оказать помощь людям, которые ограничены в возможности выйти из дома. Мы готовы произвести закупку и доставку продуктов, лекарств, корма для домашних животных и помочь по дому, после поступления заявки,заявил региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики» Павел Чигвинцев.

Отмечается, что отработкой заявок занимаются волонтеры созданной на базе Свердловского областного медицинского колледжа группы быстрого реагирования, в нее уже вошли студенты образовательной организации, представители общественного движения «Волонтеры медики», общественных организаций «Всероссийский студенческий корпус спасателей» и «Российские Студенческие Отряды». Набор добровольцев продолжается. Также сообщается, что добровольцам проводят инструктаж и снабжают средствами самозащиты.

Обратиться за помощью нуждающиеся могут через сайт ОНФ, мобильное приложение, а также через горячую линию по телефону: 88002003411.

Напомним, в России за последние сутки зарегистрировано 270 новых случаев заболевания коронавирусом. Так, общее количество зараженных достигло 1 534 человека. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, больше всего случаев было зарегистрировано в Москве и Московской области. Количество зараженных на этих территориях составило 224 человека. Кроме того, среди зараженных 13 детей.

Также отмечается, что за последние сутки от коронавируса скончались четыре человека, увеличив общее количество смертей до восьми.