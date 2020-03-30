Мишустин поручил главам регионов принять меры по полной изоляции граждан
Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, принятые в Москве и Московской области, сообщает РИА Новости.
В текущей ситуации это поможет уберечь себя и своих близких. Прошу руководителей субъектов Российской Федерации обратить внимание на опыт коллег и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах,сказал глава правительства.
Мишустин подчеркнул, что главной задачей является недопущение стремительного распространения коронавируса. В Москве с 30 марта ограничено перемещение людей без надобности. Гражданам можно выходить из дома в аптеку, ближайший продуктовый магазин и на работу.
Соответствующие меры уже приняты в Чечне и Мурманской области.
Напомним, в России число заболевших коронавирусом превысило 1,5 тысячи человек, восемь человек скончались. В Свердловской области подтверждены 24 случая заболевания, трое пациентов уже выздоровели.