Мишустин поручил главам регионов принять меры по полной изоляции граждан

В текущей ситуации это поможет уберечь себя и своих близких. Прошу руководителей субъектов Российской Федерации обратить внимание на опыт коллег и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах,сказал глава правительства.

Мишустин подчеркнул, что главной задачей является недопущение стремительного распространения коронавируса. В Москве с 30 марта ограничено перемещение людей без надобности. Гражданам можно выходить из дома в аптеку, ближайший продуктовый магазин и на работу.

Соответствующие меры уже приняты в Чечне и Мурманской области.

Напомним, в России число заболевших коронавирусом превысило 1,5 тысячи человек, восемь человек скончались. В Свердловской области подтверждены 24 случая заболевания, трое пациентов уже выздоровели.