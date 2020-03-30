В Екатеринбурге трое пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

В общей сложности в ГКБ № 40 проходят лечение 24 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, 19 из них, по словам врачей, находятся в удовлетворительном состоянии.

Также отмечается, что все кто контактировал с инфицированными наблюдаются врачами, а особо близкие подлежат госпитализации в горбольницу номер шесть.

Напоминаем, что в России, по состоянию на 29 марта число заболевших достигло 1534 человека, восемь из них умерло.