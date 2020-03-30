В Екатеринбурге трое пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Сегодня, 10:36Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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По сообщению минздрава Свердловской области трое человек, зараженных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, и еще у двоих состояние оценивается как средней тяжести, рассказывают РИА Новости.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
В общей сложности в ГКБ № 40 проходят лечение 24 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, 19 из них, по словам врачей, находятся в удовлетворительном состоянии.
Также отмечается, что все кто контактировал с инфицированными наблюдаются врачами, а особо близкие подлежат госпитализации в горбольницу номер шесть.
Напоминаем, что в России, по состоянию на 29 марта число заболевших достигло 1534 человека, восемь из них умерло.
Карта распространения коронавируса в России
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