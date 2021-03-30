136 новых случаев COVID-19 подтверждено за сутки в Свердловской области

Больше всего случаев выявлено в Екатеринбурге - 55, кроме того, инфекция обнаружена у пациентов Арамильского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Красноуральска, Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Ревды, ЗАТО Свободный, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.
За весь период эпидемии в регионе зафиксировано 82 387 случаев COVID-19.
В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях Свердловской области находятся 299 пацинтов, из них 153 - в отделениях реанимации, а 95 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
В России за сутки выявлено 8 277 случаев коронавируса в 84 регионах страны. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Москве — 1 291, Санкт-Петербурге — 719 и Московской области — 556. За время эпидемии COVID-19 подтвержден у 4 536 820 жителей страны.
148 свердловчан выписали из больниц региона за период с 29 по 30 марта. Общее число выздоровевших насчитывает 75 711 человек.
Общее число вылечившихся от инфекции в России достигло 4 155 996 человек, из них 9 588 пациентов - за минувшие сутки. Больше всего выписанных в Москве — 1 165, Санкт-Петербурге — 1 061 и Московской области — 489.
За время эпидемии зарегистрировано 2 726 летальных случаев.
В России за время пандемии зафиксировано 98 442 летальных случая, из них 409 человек умерли за последние 24 часа. Больше всего смертей зафиксировано в Москве — 56, Санкт-Петербурге — 36 и Ростовской области — 20.