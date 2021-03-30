Более 30 тысяч доз «Спутник V» получила Свердловская область

Напомним, в Свердловской области в начале марта возникла нехватка вакцины от коронавируса «Спутник V». Вице-губернатор региона Павел Креков отметил, что на Среднем Урале возник не дефицит препарата, а предсказуемая ситуация нехватки. Он отметил, что сейчас в Свердловской области остаются неиспользованными около 10 тысяч доз первого компонента вакцины «Спутник V».