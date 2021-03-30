Более 30 тысяч доз «Спутник V» получила Свердловская область

Более 30 тысяч доз «Спутник V» получила Свердловская область
Сегодня, 17:38Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
30,6 тысячи доз вакцины от коронавируса были доставлены в Свердловскую область.

Еще 28 тысяч доз поступили на прошлой неделе. Минздрав ожидает новые поставки, пишет E1 со ссылкой на оперативный штаб Свердловской области.

В настоящий момент средства распределяются между медицинскими учреждениями Среднего Урала. В регионе действует 149 прививочных кабинетов.

Напомним, в Свердловской области в начале марта возникла нехватка вакцины от коронавируса «Спутник V». Вице-губернатор региона Павел Креков отметил, что на Среднем Урале возник не дефицит препарата, а предсказуемая ситуация нехватки. Он отметил, что сейчас в Свердловской области остаются неиспользованными около 10 тысяч доз первого компонента вакцины «Спутник V».

Материалы по теме:
Свердловская областьпартияСпутниквакцинавакцинациякоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы