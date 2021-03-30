Еще один склад радиоактивных отходов появится под Екатеринбургом

Центр по обращению с радиоактивными отходами планируется построить под Верхней Пышмой. На проект готовы потратить 8,7 миллиона рублей.

Заказчиком выступает Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный экологический оператор» Новый склад появится вблизи поселка Крутой. Планируется начать строительство в 2022 году, а завершить его в 2024. Победивший в конкурсе обязуется выполнить изыскание не позднее 23 июля 2021 года. В качестве основных параметров проектируемого объекта перечислены: хранение некондиционированных твердых радиационных отходов;

сортировка ТРО;

фрагментация ТРО;

механическая дезактивация ТРО;

цементирование (кондиционирование) РАО;

паспортизация кондиционированных РАО. На территории будет располагаться цех приемки и хранения, паспортизации и хранения, переработки и кондиционирования, склад для пустых контейнеров, склад материалов, вышедших из-под радиационного контроля, склад промышленных отходов с повышенным содержанием радионуклидов. На хранение и паспортизацию должны будут поступать отходы 3 и 4 класса. Объект будет иметь III степень радиационной опасности. В центре будет обрабатываться не менее 600 кубических метров радиационных отходов ежегодно.

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