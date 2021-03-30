Новый передвижной цифровой рентген получит ГБ № 1 Нижнего Тагила

Аукцион проводится на сайте госзакупок, заявки от поставщиков принимаются с 29 марта по 9 апреля 2021 года. Начальная цена контракта составляет 66,9 миллиона рублей.
Новое оборудование получат больницы Нижнего Тагила, Богдановича, Сысерти, Кировграда, Новой Ляли и Екатеринбурга.
Передвижная цифровая диагностическая рентгеновская система общего назначения используется для получения разнообразных плановых плоскостных рентгеновских изображений. За счет передвижного дизайна система может работать как от розетки, так и от аккумулятора, при этом оператор может легко перевозить ее в различные места в пределах здания. Такое оборудование часто используется для проведения рентгеновского обследования лежачих пациентов.
Согласно проекту контракта, поставщику нужно доставить оборудование надлежащего качества в полном объеме в течение 90 календарных дней с момента заключения контракта. Затем необходимо обучить правилам эксплуатации и провести инструктаж специалистов заказчика.
Также подрядчик должен осуществить сборку, установку, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования. Гарантийный срок эксплуатации аппаратов должен составлять не менее одного года, нормативный срок эксплуатации — не менее пяти лет.
Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 31 декабря 2021 года до полного исполнения обязательств сторонами.
Напомним, мобильный рентген за 3,4 миллиона рублей также планирует приобрести ГБ № 4 на Тагилстрое в Нижнем Тагиле.