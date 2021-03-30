Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Свердловской области

Спасатели рекомендуют жителям региона в период неблагоприятных погодных условий соблюдать меры безопасности. Не выходить на улицу без особой необходимости, не осуществлять работ на высоте на открытом воздухе, а также не ставить автомобили вблизи рекламных щитов и деревьев.