Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Свердловской области

В связи с данными погодными условиями возможны повреждения кровель крыш и обрыв линий электропередач, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области
Спасатели рекомендуют жителям региона в период неблагоприятных погодных условий соблюдать меры безопасности. Не выходить на улицу без особой необходимости, не осуществлять работ на высоте на открытом воздухе, а также не ставить автомобили вблизи рекламных щитов и деревьев.
Напомним, 31 марта температура воздуха в Нижнем Тагиле поднимется до отметки +5 градусов, ожидается переменная облачность. Ночью столбики термометров опустятся до -3 градусов.