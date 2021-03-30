Систему массового скрининга для рентгена грудной клетки получит ГБ № 1 Нижнего Тагила

Систему массового скрининга для рентгена грудной клетки получит ГБ № 1 Нижнего Тагила
Сегодня, 15:58Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
ГБ № 1 Нижнего Тагила получит рентгеновскую скрининговую систему для органов грудной клетки.

Заявки от поставщиков принимаются на сайте госзакупок с 29 марта по 9 апреля 2021 года. Начальная цена контракта составляет 71,5 миллиона рублей. Всего минздрав Свердловской области объявил закупку на 11 апппаратов.

Оборудование поставят в медучреждения Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Нижнюю Туру, Екатеринбург и другие города региона.

Аппарат разработан для использования только с целью рентгенографического скрининга грудной клетки массового количества людей за короткое время. Как правило, он имеет простую конфигурацию, используется в передвижных условиях визуализации и перевозится с места на место в фургоне.

Подрядчику необходимо поставить оборудование надлежащего качества в полном объеме в течение 90 календарных дней с момента заключения контракта. Также нужно обучить специалистов заказчика правилам эксплуатации аппаратов.

Оборудование должно быть новым и произведено не раньше 2020 года. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев, нормативный срок — пять лет.

Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 декабря 2021 года, но в любом случае до полного исполнения обязательств сторонами.

Напомним, ГБ № 1 Нижнего Тагила также получит новый передвижной цифровой рентген, всего минздрав Свердловской области закупает 18 аппаратов за 66,9 миллиона рублей.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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