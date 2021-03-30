Спорткомплекс, школа и поликлиника: замеры воздуха на Северном 30 марта

Поселок Северный для объезда мы выбрали не случайно. С вечера 29 марта на территории Нижнего Тагила объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных частиц в воздухе. Такое предупреждение действует из-за слабого ветра, скорость которого не превышает двух метров в секунду, а его направление — западное, как раз в сторону поселка.
В двух из пяти мест во время текущих замеров прибор зафиксировал наличие в воздухе диоксида азота. На выезде из района содержание вещества составило 0,2 мг/м3. Однако при контрольных 20-минутных замерах показания газоанализатора остались нулевыми. Вероятно, вредные вещества в воздухе успевали рассеиваться из-за небольшого ветра.
Возле ДК «Космос» пиковое значение диоксида азота достигало 0,8 мг/м3. При этом 20-минутные замеры также не показали ничего.
Диоксид азота относится к третьему классу опасности и воздействует на органы дыхания. В зависимости от концентраций проявляются различные последствия воздействия вещества на организм человека — от слабого раздражения слизистых оболочек глаз и носа до отека легких. Источниками выбросов диоксида азота в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год.
Во дворе дома на улице Днепровская, откуда мы провели замеры в прямом эфире, возле поликлиники и школы № 13 газоанализатор не зафиксировал в воздухе ни одного из пяти веществ-загрязнителей — диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, синильной кислоты и формальдегида.
Редакция TagilCity.ru продолжит проводить замеры воздуха по районам, в том числе во время объявления НМУ, когда предприятия должны проводить комплексные мероприятия для снижения выбросов в атмосферу.