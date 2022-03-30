Декларация безопасности будет разработана для плотины Висимо-Уткинского водохранилища

Декларация безопасности будет разработана для плотины Висимо-Уткинского водохранилища
Декларация безопасности будет разработана для плотины Висимо-Уткинского водохранилища
Сегодня, 11:56Здоровье и экологияФото: 1MI
Разработчика декларации безопасности для гидротехнического сооружения «Плотина» Висимо-Уткинского водохранилища на реке Межевая Утка под Нижним Тагилом ищет городская администрация.

Длина земляной насыпной плотины составляет 920 метров, а ее ширине по гребню — 5-5,5 метров. Она имеет открытый водосброс и работает автоматически.

Подрядчику предстоит проанализировать и оценить, насколько безопасно на данный момент сооружение. Должна быть обеспечена и готовность к ликвидации опасных повреждений и аварийных ситуаций. Также исполнитель должен обеспечить исправное и безопасное состояние ГТС, проинформировать население и надзорные ведомства о состоянии плотины.

Работы будут проводиться в 4 этапа. На первом специалисты проведут визуальный и инструментальный осмотр плотины совместно с представителями Ростехнадзора и МЧС, соберут и проанализируют информацию о самом ГТС, районе, климате и прочих условиях расположения. Также будет оценена прочность плотины.

На втором этапе планируется расчет вероятного вреда. Специалисты должны выявить объекты, попадающие в зону аварийного воздействия, проработать сценарии вероятных аварий, рассчитать возможные зоны затопления и оценить ущерб, который они могут нанести.

Также в рамках этапа оценивается уровень воды, площадь водосброса, уточняется численность и плотность населения в возможной зоне затопления и составляет схема расположения все объектов.

После одобрения расчетов надзорными ведомствами, наступает третий этап — разработка документации. На последнем, 4 этапе, готовая декларация передается заказчику.

Разработка документа должна быть завершена до конца августа 2022 года. Максимальная стоимость проекта составляет 500 тысяч рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 5 апреля.

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