Декларация безопасности будет разработана для плотины Висимо-Уткинского водохранилища

Работы будут проводиться в 4 этапа. На первом специалисты проведут визуальный и инструментальный осмотр плотины совместно с представителями Ростехнадзора и МЧС, соберут и проанализируют информацию о самом ГТС, районе, климате и прочих условиях расположения. Также будет оценена прочность плотины.