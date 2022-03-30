На рост цен на лекарства в аптеках жалуются тагильчане

Конечно, некоторые недобросовестные поставщики и производители взвинтили цены и на российские лекарства чуть ли не в два раза. Несмотря на то, что товар был у них в наличии, они уже с 24 февраля подняли стоимость. Однако на жизненно важные препараты наценка в любом случае ограничена, пояснила заведующая другой аптеки Александра Шадрина.