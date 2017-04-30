Более 200 человек пришли на городской субботник в пойме реки Тагил (ФОТО)
30 апреля 2017, 10:45Здоровье и экология
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Городской субботник в пойме реки Тагил состоялся в Нижнем Тагиле 29 апреля и собрал более 200 активистов, сообщается на сайте администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
В мероприятии приняли участие молодежные организации города и неравнодушные тагильчане. Не остался в стороне Сергей Носов, который посетил субботник и сказал, что место для уборки выбрано не случайно. Ранее эта территория была местом отдыха горожан, а сейчас превратилась в свалку.
Горожане очистили территорию от мусора и битого стекла, всего собрано и вывезено 450 мешков. Тагильчане улучшили экологическую обстановку города и сказали, что готовы принять участие в других субботниках.
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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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