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Более 200 человек пришли на городской субботник в пойме реки Тагил (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 200 человек пришли на городской субботник в пойме реки Тагил (ФОТО)

30 апреля 2017, 10:45Здоровье и экология
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