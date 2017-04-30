Более 200 человек пришли на городской субботник в пойме реки Тагил (ФОТО)

В мероприятии приняли участие молодежные организации города и неравнодушные тагильчане. Не остался в стороне Сергей Носов, который посетил субботник и сказал, что место для уборки выбрано не случайно. Ранее эта территория была местом отдыха горожан, а сейчас превратилась в свалку.