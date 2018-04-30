60 рыбаков эвакуированы с льдины на Белоярском водохранилище в Свердловской области

29 апреля во время планового патрулирования Белоярского водохранилища спасатели обнаружили 2 отколовшиеся льдины , на которых находились 60 рыбаков.

Для спасения были задействованы аэролодка «Пиранья» МЧС России и катер на воздушной подушке БАЭС. В течение часа операция по эвакуации была завершена. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, никто из 60 рыбаков не пострадал.