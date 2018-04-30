60 рыбаков эвакуированы с льдины на Белоярском водохранилище в Свердловской области
30 апреля, 11:05Здоровье и экология
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На Белоярском водохранилище откололись две льдины, на которых в этот момент находились 60 рыбаков. Для их эвакуации спасатели задействовали специальную технику.
29 апреля во время планового патрулирования Белоярского водохранилища спасатели обнаружили 2 отколовшиеся льдины, на которых находились 60 рыбаков.
Для спасения были задействованы аэролодка «Пиранья» МЧС России и катер на воздушной подушке БАЭС. В течение часа операция по эвакуации была завершена. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, никто из 60 рыбаков не пострадал.
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