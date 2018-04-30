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Новости Нижнего Тагила

Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области 30 апреля

30 апреля 2018, 01:05Добавить новость
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На основании прогнозов метеорологов Свердловской области на территории региона 30 апреля спасатели объявили штормовое предупреждение.

ЕДДС Нижнего Тагила предупреждает жителей города о том, что ночью и днём 30 апреля на территории Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют, что скорость ветра будет достигать 21-26 метра в секунду.

Если прогнозы подтвердятся, то в случае сильного ветра, согласно рекомендациям МСЧ, следует прекратить проведение работ на открытом воздухе, а также на высоте. Также при шквалистом ветре не стоит прятаться у стен домов, укрываться следует в подъездах. Опасным является нахождение у опор ЛЭП и у оборвавшихся проводов.

В случае угрозы жизни и иных ЧП следует звонить по номеру МЧС России «101».

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