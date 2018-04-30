Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области 30 апреля

ЕДДС Нижнего Тагила предупреждает жителей города о том, что ночью и днём 30 апреля на территории Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют, что скорость ветра будет достигать 21-26 метра в секунду.



Если прогнозы подтвердятся, то в случае сильного ветра, согласно рекомендациям МСЧ, следует прекратить проведение работ на открытом воздухе, а также на высоте. Также при шквалистом ветре не стоит прятаться у стен домов, укрываться следует в подъездах. Опасным является нахождение у опор ЛЭП и у оборвавшихся проводов.



В случае угрозы жизни и иных ЧП следует звонить по номеру МЧС России «101».